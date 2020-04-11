Раскрыты сроки выхода нового крупного обновления Windows 10

Раскрыты сроки выхода нового крупного обновления Windows 1011.04.2020 17:52
Несколько источников сообщили, что уже скоро будет выпущено новое обновление Windows 10.
Речь идет о новом крупном обновлении Windows 10 v2004 (20H1), кодовое название которого звучит как Manganese.
Если верить источникам, то его выпустят уже в мае, но точные даты пока не называют. Уже новая версия ОС доступна участникам Insider Preview.
Благодаря им известно, что с обновлением в системе появится функция восстановления из облака, улучшения в работе Windows Update, обновления в поиске и диспетчере задач.
В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах
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