Раскрыты сроки выхода нового крупного обновления Windows 10

Несколько источников сообщили, что уже скоро будет выпущено новое обновление Windows 10.

Речь идет о новом крупном обновлении Windows 10 v2004 (20H1), кодовое название которого звучит как Manganese.

Если верить источникам, то его выпустят уже в мае, но точные даты пока не называют. Уже новая версия ОС доступна участникам Insider Preview.

Благодаря им известно, что с обновлением в системе появится функция восстановления из облака, улучшения в работе Windows Update, обновления в поиске и диспетчере задач.