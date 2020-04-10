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В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

10.04.2020 20:59

Microsoft в будущем упростит доступ к новым функциям Windows 10, а сейчас разработчики готовят новый раздел в настройках ОС.
Его пока нет даже в сборках Insider Preview для разработчиков, но пользователь Twitter под ником Albacore смог раскрыть скрытый раздел. Для этого он использовал файл SettingsHandlers.dll.

После его запуска в «Параметрах» появилась информация о новых функциях.

Новый пункт называется «Что нового», и через него можно ознакомится со всеми нововведениями и методами их использования.

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