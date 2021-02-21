Раскрыты некоторые технические характеристики нового смартфона iQOO Neo 5

Похоже, что новый аппарат от бренда iQOO будет конкурировать на рынке с Redmi K40, ну по крайне мере на это указывают опубликованные в Сети характеристики.

Как выяснилось, новинка iQOO Neo 5 будет создана на базе процессора Snapdragon 870, а за его автономную работу ответит батарея на 4 400 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки.

Что касается экрана, то в iQOO Neo 5 установят дисплей OLED Samsung E3 с частотой обновления 120 Гц.

Информацию об объеме памяти, модулях в основной камере, а также предварительной стоимости, не приводят.