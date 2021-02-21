Названы главные отличия новых смартфонов Redmi K40 и Redmi K40 Pro

Названы главные отличия новых смартфонов Redmi K40 и Redmi K40 Pro21.02.2021 09:57
Бренд Redmi активно подогревает интерес к своим смартфонам Redmi K40, ежедневно публикуя тизерные изображения и раскрывая некоторые подробности.
А недавно стало известно, как будут отличаться модели Redmi K40 и K40 Pro.
Согласно официальной информации эти устройства будут иметь идентичные габариты, а также обе модели получат экран OLED Samsung E4.
Отличаться аппараты, как выяснилось, будут процессорами и разрешением основных камер.
Так, у Redmi K40 установят процессор Snapdragon 870, тогда как про-версия будет комплектоваться Snapdragon 888.
Основная камера в старшей модели будет иметь главный датчик на 108 Мп и оптический зум, а в младшей камера будет скромнее.
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