Названы главные отличия новых смартфонов Redmi K40 и Redmi K40 Pro

Бренд Redmi активно подогревает интерес к своим смартфонам Redmi K40, ежедневно публикуя тизерные изображения и раскрывая некоторые подробности.

А недавно стало известно, как будут отличаться модели Redmi K40 и K40 Pro.

Согласно официальной информации эти устройства будут иметь идентичные габариты, а также обе модели получат экран OLED Samsung E4.

Отличаться аппараты, как выяснилось, будут процессорами и разрешением основных камер.

Так, у Redmi K40 установят процессор Snapdragon 870, тогда как про-версия будет комплектоваться Snapdragon 888.

Основная камера в старшей модели будет иметь главный датчик на 108 Мп и оптический зум, а в младшей камера будет скромнее.