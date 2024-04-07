Раскрыты дата премьеры и европейские цены на смартфон Moto Edge 50 Pro

Motorola недавно представила новый смартфон Moto Edge 50 Pro в Индии.

Он имеет мощные характеристики, такие как Snapdragon 7 Gen 3 процессор, камера высокого уровня и впечатляющий дисплей. Компания также планирует запустить Edge 50 Pro в Европе в середине апреля.

Согласно данным Appuals, смартфон будет стоить 699 евро в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Это примерно на 60% дороже, чем в Индии.

Устройство будет доступно в цветах лаванды, черном и жемчужном, и будет поставляться с адаптером зарядки мощностью 125 Вт. Технические характеристики включают 6,7-дюймовый изогнутый дисплей, Snapdragon 7 Gen 3 процессор, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон также имеет мощную камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором, 10-мегапиксельным телеобъективом и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Он также имеет защиту от воды и пыли IP68, сканер отпечатков пальцев и поддержку Dolby Atmos.