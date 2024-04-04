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Состоялась презентация смартфона Motorola Edge 50 Pro с камерой-перископом

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Компания Motorola представила новый смартфон Edge 50 Pro, который является первым в мире устройством с сертификатом Pantone для камеры и экрана.

Состоялась презентация смартфона Motorola Edge 50 Pro с камерой-перископом

Дисплей смартфона имеет размер 6,7 дюйма, разрешение 1220p и частоту обновления 144 Гц. Он также имеет встроенный сенсор отпечатка пальца.

Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп, а также есть телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный объектив разрешением 13 Мп.

Камера поддерживает оптическую стабилизацию изображения и обрабатывает фотографии с помощью искусственного интеллекта. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

Состоялась презентация смартфона Motorola Edge 50 Pro с камерой-перископом

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который дополнят 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.

Его аккумулятор ёмкостью 4500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Устройство имеет класс защиты от воды и пыли IP68, а работает оно на операционной системе Android 14 с интерфейсом Motorola HelloUX.

Состоялась презентация смартфона Motorola Edge 50 Pro с камерой-перископом

Задняя панель смартфона выполнена из искусственной кожи, а доступные цвета — черный, фиолетовый и ограниченная серия Moonlight Pearl, разработанная итальянским дизайнерским домом Mazzucchelli 1849.

В Индии смартфон оценен от 35,5 тыс. рублей в эквиваленте, при этом европейская стоимость окажется выше.

Цена смартфона в Индии составляет 31 999 рупий (35,5 тыс. рублей) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, и 35 999 рупий (почти 40 тыс. рублей) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.

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Состоялась презентация смартфона Motorola Edge 50 Pro с камерой-перископом Состоялась презентация смартфона Motorola Edge 50 Pro с камерой-перископом

 

 

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