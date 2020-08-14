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Раскрыта дата старта продаж нового Samsung Galaxy Z Fold 2

14.08.2020 17:06

Презентация складного смартфона нового поколения состоялась в начале августа, при этом о стоимости и дате старта продаж в компании сообщать не стали.
Исправить ситуацию решил известный инсайдер Эван Бласс, который выяснил, что предзаказы на складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 стартуют 2 сентября, а 18 сентября он появится на полках магазинов.

К сожалению информации о стоимости смартфона по-прежнему нет.

Напомним, что при создании нового поколения устройства в компании особое внимание уделили ошибкам, совершенным в предшественнике.

Кроме этого, смартфон отличается увеличенными экранами, наличием топового процессора Snapdragon 865 Plus, 12 ГБ ОЗУ и аккумулятором на 4 500 мАч.

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