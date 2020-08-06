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Представлен складной Samsung Galaxy Z Fold 2 нового поколения

06.08.2020 11:01

Накануне компания Samsung провела презентацию своих новых продуктов, в числе которых оказалось и новое поколение смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. Представлен складной Samsung Galaxy Z Fold 2 нового поколения
Существенных изменений в техническом плане этого аппарата не произошло, но в компании заявили, что в новинке удалось исправить все недостатки, которые были в модели прошлой генерации.

Складной аппарат по-прежнему раскрывается в виде книжки, а в раскрытом состоянии устройство превращается в планшет с экраном 7,63 дюйма.

В сложенном состоянии пользователю будет доступен 6,23-дюймовый экран. Фронтальная камера теперь располагается в аккуратном отверстии, тогда как у предшественника был большой вырез.

Представлен складной Samsung Galaxy Z Fold 2 нового поколения

Кроме этого, стоит отметить, что основной экран модели стал поддерживать частоту обновления 120 Гц. Поддержку стилуса в модели так и не реализовали, хотя ранее были слухи о его появлении.

Сканер отпечатков пальцев из-за особенностей конструкции располагается по-прежнему сбоку на корпусе.

Работает складной смартфон на базе процессора Snapdragon 865 Plus, который дополняет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

За автономность устройства будет отвечать батарея на 4 500 мАч с поддержкой быстрой 25-ватной и беспроводной 11-ватной зарядки.

Стоимость и дату старта продаж нового Samsung Galaxy Z Fold 2 в компании обещали объявить позднее.

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