Раскрыт объем оперативной памяти и емкость аккумулятора iPhone SE 2020

iPhone SE (2020) был представлен 15 апреля, а это новый смартфон от Apple, выполненный в дизайне iPhone 8, но оснащённый новым «железом».

Apple раскрыла все характеристики своего нового смартфона за исключением объёма оперативной памяти и аккумулятора.

Эти параметры американская компания никогда не раскрывает, но журналисты gizmochina уже узнали, сколько ОЗУ в новом iPhone SE и какой объём аккумулятора.

Так, «бюджетный» смартфон получил 3 ГБ оперативной памяти. Для сравнения в iPhone 11 4 ГБ ОЗУ.

Аккумулятор в iPhone SE (2020) на 1812 мАч, и по заявлению производителя на одном заряде новинка проработает 13 часов в режиме просмотра видео.

Это на пять часов меньше, чем работа в таком режиме iPhone 11 Pro.

Напомним, iPhone SE в России для заказа станет доступен 23 апреля. На следующий день его можно будет приобрести в магазинах.

Стоимость самого доступного смартфона от Apple составит 40 тыс. рублей за версию с 64 ГБ памяти.