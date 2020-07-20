Раскрыт дизайн первых беспроводных наушников от OnePlus

Раскрыт дизайн первых беспроводных наушников от OnePlus20.07.2020 14:22
Новые полностью беспроводные наушники компания представит вместе с новым смартфоном Nord.
О новой модели смартфона уже известные некоторые подробности, о которых «Астера» уже писала ранее.
При этом о новых наушниках OnePlus появляются новые сообщения. Так, недавно в сети показали изображения новой гарнитуры, которые обнаружили в обновлении для OnePlus 8.
Благодаря этим изображениям стало известно, что новые TWS-наушники Buds выйдут в трех цветах – белый, голубой и черный.
Их форма будет наподобие AirPods, да и к тому же источники выяснили, что работать они будут только со смартфонами от OnePlus.
Кроме этого, сообщается, что новинка будет иметь специальные жесты для управления музыкой или некоторыми функциями.
Автономность составит 7 часов на одной подзарядке, а кейс обеспечит еще до 30 часов автономной работы. Презентация наушников, а также нового смартфона состоится уже завтра 21 июля.
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