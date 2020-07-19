Новый смартфон OnePlus Nord может получить версию с 12 ГБ ОЗУ

До премьеры нового относительно недорого смартфона от компании OnePlus остается несколько дней.

Инсайдеры сообщают новые подробности о новинке и на этот раз им стало известно о возможном выпуске модели в модификации, которая будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти.

Не сложно предположить, что это будет самая дорогая версия, но во сколько она обойдется пока сложно сказать.

По предварительным данным, OnePlus Nord обойдется в 350-400 долларов минимум.

В модели будет установлен процессор Snapdragon 765G, а работать она будет под управлением Android 10 с дальнейшим обновлением до Android 11.

Также известно о наличии в смартфоне экрана с частотой обновления 90 Гц. Официальная премьера этой новинки состоится 21 июля, и тогда же будут раскрыты все характеристики и цены.