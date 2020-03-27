Раскладной Samsung Galaxy Z Flip не пользуется спросом в России27.03.2020 18:17
Презентация этого смартфона состоялась в середине февраля и с того же период он стал доступен на рынке России.
Как выяснили «Ведомости», раскладной Samsung Galaxy Z Flip не пользуется спросом в России, так как во второй половине февраля его заказали менее 1 000 экземпляров.
Напомним, что стоимость смартфона составляет 119 990 рублей.
При этом отмечается, что в феврале на российском рынке было реализовано 2,15 млн смартфонов, из которых 21% пришлось на аппараты от Samsung.
Самым востребованным оказался Galaxy A10 в версии с 32 ГБ памяти.
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