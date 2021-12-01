Qualcomm выпускает чип Snapdragon 8 Gen 1, на котором будут работать флагманские смартфоны Android следующего поколения

Как и ожидалось, Qualcomm сегодня анонсировала свой флагманский процессор для смартфонов следующего поколения на Snapdragon Tech Summit. Новый чипсет называется Snapdragon 8 Gen 1, и компания также раскрыла подробности о процессоре.

Чипсет был запущен как преемник Snapdragon 888, но теперь компания приняла новую схему именования, и этот новый Snapdragon 8 Gen 1 стал первым чипсетом с новой схемой именования.

Как и следовало ожидать, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ориентирован на улучшения в шести основных областях: подключение 5G , датчики камеры, искусственный интеллект, игры, звук и безопасность. Он также построен с использованием 4-нм техпроцесса вместо 5-нм техпроцесса, на котором был построен его предшественник Snapdragon 888.

Это первый чип Qualcomm с новейшей архитектурой Armv9. Восьмиъядерный процессор Kryo имеет одно основное ядро ​​Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц, три производительных ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2,5 ГГц и четыре ядра эффективности Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц.

В целом, компания заявляет, что Snapdragon 8 Gen 1 предлагает на 20 процентов лучшую производительность и до 30 процентов более энергоэффективен, чем его предшественник. Он оснащен новым графическим процессором Adreno, который обещает обеспечить на 30 процентов более быстрый рендеринг графики в дополнение к повышению энергоэффективности на 25 процентов.

Он имеет новую систему обработки изображений, которая поставляется с 18-битным ISP, с улучшенным динамическим диапазоном, цветом и скоростью. Он поддерживает видео 8K HDR вместе с новым движком Bokeh Engine, который переносит в видео снимки в стиле портретного режима. Также есть постоянный интернет-провайдер, который обеспечивает низкое энергопотребление для таких задач, как разблокировка по лицу.

Для подключения он поставляется с модемом Snapdragon X65, который является модемом Qualcomm четвертого поколения 5G и основан на существующей совместимости с mmWave и частотой менее 6 ГГц, с поддержкой скорости до 10 Гбит / с и последней спецификации 3GPP Release 16. Он сочетается с системой мобильного подключения FastConnect 6900, которая, как утверждается, обеспечивает лучшую скорость WiFi 6.

Он поддерживает Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, а также Bluetooth LE Audio и фирменную технологию Snapdragon Sound, которая обеспечивает беспроводное аудио AptX Lossless. Забота о безопасности — это новый механизм управления доверием. Он также поддерживает стандарт Android Ready SE с поддержкой цифровых ключей от машины, водительских прав, удостоверений личности и кошельков для электронных денег. Также имеется встроенная поддержка iSIM для прямого подключения к сотовым сетям.

Для искусственного интеллекта Snapdragon 8 Gen 1 оснащен новейшим процессором Qualcomm Hexagon с движком AI седьмого поколения . Утверждается, что он в четыре раза быстрее своего предшественника и в 1,7 раза более энергоэффективен.

Qualcomm сообщила, что первые устройства на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1, как ожидается, появятся к концу этого года. В настоящее время список брендов, которые подписались на запуск устройства на базе Snapdragon 8 Gen 1, включает Black Shark, Honor , iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus , OPPO, Realme, Redmi, SHARP, Sony Corporation, Vivo, Xiaomi. , и ZTE.

Интересно, что такие компании, как Samsung и Google, отсутствуют в списке, поскольку они входят в число брендов, которые настаивают на разработке собственных чипов, чтобы снизить зависимость от сторонних поставщиков.