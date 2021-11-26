Samsung увеличит использование чипов Exynos, чтобы снизить зависимость от сторонних поставщиков

Samsung Electronics, ведущий мировой производитель смартфонов, также входит в список немногих компаний, производящих собственные чипы. В отличие от Apple, Samsung также использует чипы таких компаний, как Qualcomm и MediaTek, а также свою собственную SoC Exynos.

Пока что в большинстве телефонов Samsung используются чипы сторонних производителей, а не собственные чипы бренда, но вскоре это может измениться, поскольку южнокорейский технологический гигант планирует уменьшить свою зависимость от американского производителя чипов Qualcomm.

В настоящее время только около 20% всех смартфонов от Samsung работают на собственных чипах серии Exynos. Qualcomm доминирует в смартфонах среднего и премиум-класса, многие из новых телефонов начального уровня теперь оснащены чипами MediaTek.

Начиная с 2022 года, согласно отчету Electronic Times, количество смартфонов Samsung Galaxy на своих собственных чипов Exynos увеличится в два или три раза.

Одна из причин этого шага — глобальная нехватка микросхем. Компании несколько раз приходилось откладывать выпуск смартфона Samsung Galaxy S21 FE из-за нехватки чипов Qualcomm Snapdragon 888, и теперь телефон должен выйти официально в январе следующего года. Это нанесло серьезный удар по графику продаж и запуска южнокорейской компании.

Ожидается, что в ближайшее время Samsung выпустит свой Exynos 2200 SoC, и результаты тестов графического процессора этого будущего чипа просочились в сеть. Он показывает, что 6-ядерный графический процессор AMD на базе RDNA 2 на Exynos 2200 имеет пиковое улучшение производительности от +31 до 34% по сравнению с Exynos 2100, что довольно много, учитывая, что мы обычно видим прирост производительности от +20 до 25% между поколения.

Утверждается, что Samsung Exynos 2200 будет использовать новую архитектуру ARMv9, выпущенную в этом году. Этот уделяет большое внимание искусственному интеллекту, машинному обучению и безопасности, а это означает, что чипсет получит от них выгоду. Но еще предстоит увидеть, насколько хорошо Exynos 2200 будет работать с такими, как Apple A15 и Snapdragon 8 Gen1 (также известный как Snapdragon 898), которые являются его настоящими конкурентами.