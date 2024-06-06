Qualcomm: процесс оптимизации игр под процессор Snapdragon X Elite достаточно сложный

Компания Qualcomm признала, что оптимизация компьютерных игр для ее процессора Snapdragon X Elite является сложной задачей, несмотря на постоянные усилия.

Эрик Демерс, старший вице-президент Qualcomm по инженерным вопросам, подчеркнул, что процесс оптимизации будет продолжаться бесконечно.

Он также отметил, что Snapdragon X Elite все еще не может сравниться с процессорами AMD и Intel по производительности. В то же время Qualcomm достигла значительного прогресса, в том числе 30-кратного увеличения производительности в некоторых играх.

Однако остается множество приложений, требующих оптимизации. В настоящее время компания сфокусировалась на топ-200 играх в платформе Steam и продолжает работать над повышением производительности и совместимости с этими играми.