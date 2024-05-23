Microsoft запустила сайт для проверки совместимости Windows-игр с Snapdragon X Elite

Компания Microsoft запустила специальный сайт для проверки совместимости Windows-игр с процессором Snapdragon X Elite, который используется во многих ноутбуках на базе Qualcomm.

Вопрос совместимости с x86-приложениями и играми волнует многих пользователей, и теперь они могут найти ответы на этот вопрос на новом сайте.

Сайт WorksOnWoA был упомянут самой компанией Microsoft на конференции для разработчиков Build 2024, что гарантирует его надежность. Авторы сайта уже протестировали около 1500 игр на устройствах Surface и других ноутбуках с процессором Snapdragon X Elite. Результаты тестов позволили классифицировать каждую игру по одному из четырех уровней совместимости.

Игры, которые работают в разрешении 1080p с частотой кадров 60 fps и выше, получают оценку «Идеально». Игры, которые работают в разрешении 1080p с частотой кадров не менее 30 fps и минимальными лагами, получают оценку «Играбельно».

Если игра запускается с лагами, влияющими на игровой процесс, она получает оценку «Работает». Игры, которые не запускаются, получают оценку «Неиграбельно».

На сайте можно узнать среднюю частоту кадров для каждой игры, а также информацию о поддержке функции автоматического повышения разрешения для улучшения частоты кадров. Например, для игры God of War указана оценка «Работает» со средней частотой кадров 20,5 fps.