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Qualcomm намекнула на дату презентации процессора Snapdragon 8 Gen 4

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Компания Qualcomm официально анонсировала мероприятие Snapdragon Summit, которое состоится с 21 по 23 октября.

О продуктах, которые будут представлены на этом мероприятии Qualcomm раскрывать все подробности не стала, но большинство инсайдеров и экспертов пришли к единому мнению, что на нем будет представлен и новый Snapdragon 8 Gen 4.

Хотя компания официально пока не подтвердила эту информацию, она соответствует предыдущим утечкам и анонсам прошлых лет.

Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 принесет значительное увеличение производительности благодаря высокой рабочей частоте около 4 ГГц или выше. Тем не менее, такая платформа, вероятно, будет иметь высокую цену.

 

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