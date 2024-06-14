Конкурент Qualcomm потребовал уничтожить все ноутбуки на чипах Snapdragon X в рамках судебного спора между компаниями Arm и Qualcomm, связанного с приобретением Qualcomm стартапа Nuvia.

В рамках этого спора, Arm подала иск против Qualcomm с требованием выплатить компенсацию и ликвидировать чипы серии Snapdragon X.

Основной спор между компаниями связан с использованием архитектуры Arm в процессорах Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, которые Qualcomm разрабатывает на основе приобретенных разработок от Nuvia. Arm утверждает, что лицензия, которую Nuvia приобрела у них, относится только к серверным чипам.

Если иск Arm будет удовлетворен, это может привести к требованию суда о ликвидации процессоров Snapdragon X, включая их использование в ноутбуках и компьютерах, производимых Acer, ASUS, Dell, HP, Microsoft, Lenovo, Samsung и другими производителями.

Точные последствия этого спора и его согласованность с правовыми нормами пока неясны и требуют дальнейшего разрешения в суде.