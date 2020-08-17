Новый телевизор от китайской компании был представлен на прошлой неделе.

Еще во время презентации представители компании заявили, что ожидают высокий спрос на такую модель, несмотря на то, что ее стоимость составляет 7 100 долларов.

Пока Mi TV Lux Transparent Edition будут предлагать только на китайском рынке, но возможно скоро его продажи организуют и за пределами этой страны.

Прозрачный телевизор Xiaomi за $7100 вызвал ажиотажный спрос, так как продажи закончились, не успев начаться.

На старте продаж компания предложила только 38 телевизоров, и все они оказались распроданы.

Когда в продажу поступит новая партия пока неизвестно, но однозначно в компании будут увеличивать объемы производства.

По предварительным данным, в магазинах новинка появится не менее чем через месяц.