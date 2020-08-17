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Прозрачный телевизор Xiaomi за $7100 вызвал ажиотажный спрос

17.08.2020 14:42

Новый телевизор от китайской компании был представлен на прошлой неделе. Прозрачный телевизор Xiaomi за $7100 вызвал ажиотажный спрос
Еще во время презентации представители компании заявили, что ожидают высокий спрос на такую модель, несмотря на то, что ее стоимость составляет 7 100 долларов.

Пока Mi TV Lux Transparent Edition будут предлагать только на китайском рынке, но возможно скоро его продажи организуют и за пределами этой страны.

Прозрачный телевизор Xiaomi за $7100 вызвал ажиотажный спрос, так как продажи закончились, не успев начаться.

На старте продаж компания предложила только 38 телевизоров, и все они оказались распроданы.

Когда в продажу поступит новая партия пока неизвестно, но однозначно в компании будут увеличивать объемы производства.

По предварительным данным, в магазинах новинка появится не менее чем через месяц.

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