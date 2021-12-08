Процессор Snapdragon 8 Gen 1 в тестах показал производительность на уровне Apple A14 Bionic

Тестирование проводилось на прототипе, в котором был установлен экран с разрешением FullHD+ с частотой обновления 144 Гц, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1.

Издание PCMag смогло провести синтетические тесты прототипа смартфона с установленным в него процессором Snapdragon 8 Gen 1.

Результаты тестов сравнивали с Apple A14 Bionic и Apple A15 Bionic.

Было отмечено, что полноценно сравнивать результаты тестов пока рано, так как прототип не работал стабильно и сильно грелся.

Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 1 в серийных флагманских аппаратах покажет значительно лучшие результаты.

Но несмотря на все Snapdragon 8 Gen 1 показал высокую производительность. В частности, он приблизительно на 15% мощнее, чем прошлый флагманский процессор Snapdragon, но у него нет заявленной 20% производительности в сравнении со своим предшественником.

Также Snapdragon 8 Gen 1 оказался слабее Apple A15 Bionic, но в некоторых тестах он превзошел Apple A14 Bionic, который установлен в iPhone 12.

Самой сильной стороной Snapdragon 8 Gen 1 стал графический процессор, который в тесте GFXBench 5 превзошел всех конкурентов включая Apple A15 Bionic.