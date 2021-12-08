Смартфон Moto Edge X30 с Snapdragon 8 Gen 1 получит 60-Мп селфи-камеру и 144-Гц дисплей

Moto Edge X30 станет первым смартфоном на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 1.

Полноценная презентация аппарата состоится скоро, но компания уже раскрыла внешность модели и даже показала, какие она способна делать снимки в ночное время.

Генеральный директор Lenovo Чен Цзинь подтвердил подэкранную камеру с датчиком на 60 Мп и опубликовал пару снимков, сделанных на основную камеру Moto Edge X30.

Сейчас известно, что в Moto Edge X30 установят 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц. Экран будет выполнен по технологии OLED, а его разрешение составит FHD+.

В блоке основной камеры установят датчики на 50, 50 и 2 Мп. В основе смартфона будет лежать новейший процессор Snapdragon 8 Gen 1, который дополнят 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и предложат до 512 ГБ постоянной памяти типа UFS 3.1

Сообщается также про аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.