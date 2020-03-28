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Процессор Huawei P40 показал самую высокую производительность в системе ИИ

28.03.2020 11:07

В серии смартфонов Huawei P40 установлен обновленный процессор Kirin 990 5G. Этот чип отличается от того, что используется во флагмане Mate 30.
Kirin 990 5G выпускайся по 7nm техпроцессу. В платформе разработчики интегрировали 5G модем, увеличили частоту и увеличили размер ядра блока NPU.


В AI Benchmark был протестирован новый Kirin 990 5G, и как оказалось, именно блок NPU по всем параметрам смог превзойти конкурентов, причем система искусственного интеллекта оказалась на 25% производительнее, чем обычная версия Kirin 990.

При этом в AnTuTu новый чип Huawei показал не самую лучшую производительность.

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