Процессор Huawei P40 показал самую высокую производительность в системе ИИ

В серии смартфонов Huawei P40 установлен обновленный процессор Kirin 990 5G. Этот чип отличается от того, что используется во флагмане Mate 30.

Kirin 990 5G выпускайся по 7nm техпроцессу. В платформе разработчики интегрировали 5G модем, увеличили частоту и увеличили размер ядра блока NPU.



В AI Benchmark был протестирован новый Kirin 990 5G, и как оказалось, именно блок NPU по всем параметрам смог превзойти конкурентов, причем система искусственного интеллекта оказалась на 25% производительнее, чем обычная версия Kirin 990.

При этом в AnTuTu новый чип Huawei показал не самую лучшую производительность.