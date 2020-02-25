Процессор AMD Ryzen 9 4900HS предложат в игровом ноутбуке ROG Zephyrus G14

Процессор AMD Ryzen 9 4900HS предложат в игровом ноутбуке ROG Zephyrus G1425.02.2020 19:51
В игровом ноутбуке ASUS ROG Zephyrus G14 заметили процессор Ryzen 9 4900HS.
Это флагманское решение, которое показывает лучшую производительность среди 7-нм чипов семейства Renoir.
В Румынии в онлайн-магазине появился ноутбук ROG Zephyrus G14. К нему уже есть описание и цена, но вот старт продаж пока не обозначен.
Конкретная модель в Румынии будет предлагаться за 1 900 евро. В игровом ноутбуке установили восьмиядерный Ryzen 9 4900HS с частотой от 3,0 до 4,4 ГГц.
В качестве графической системы в ноутбуке будет использоваться NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q с 6 ГБ собственной памяти GDDR6.
Оперативная память в модели будет 16 ГБ типа DDR4-3200. SSD накопитель указан на 1 ТБ.
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