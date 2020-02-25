AMD в марте начнет продажи Ryzen 3 2300X в коробочном исполнении

AMD расширяет модельный ряд коробочных версий процессоров, и в этот раз компания решила в странах Малайзии и Австралии начать продажи Ryzen 3 2300X.

Этот процессор предлагается с позапрошлого года только для производителей, тогда как в розничной продаже его можно найти только как OEM-версию.

С третьего марта он станет доступен у официальных продавцов компании, но только на территории двух стран.

Возможно в дальнейшем коробочное исполнение процессора Ryzen 3 2300X появится и на других рынках.

Напомним, в основе Ryzen 3 2300X лежит архитектура Zen+. Сам чип получил четыре ядра и четыре потока с частотой от 3,5 ГГц до 4,0 ГГц.

В чипе есть поддержка двухканальной памяти DDR4-2933 и интерфейса PCI Express 3.0. Стоимость коробчатой версии Ryzen 3 2300X составит около $69.