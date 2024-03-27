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Прототипы iPhone 16 и iPhone 16 Pro показали на фото

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2.5к. Опубликовано

Опубликованные в Сети макеты iPhone 16 подтверждают ранее опубликованную информацию, о том что компания Apple решила немного увеличить размеры новых устройств в сравнении с iPhone 15.

По слухам, iPhone 16 Pro будет иметь экран диагональю 6,3 дюйма, в то время как у iPhone 15 Pro он составлял 6,1 дюйма. А вариант 16 Pro Max вырастет с 6,7 до 6,9 дюйма. При этом корпуса станут более широкими и тонкими, но общий вес устройств немного увеличится.

На рендерах видно, что Apple переместила кнопку Action Button, сделав ее более крупной. У базовой модели iPhone 16 камеры будут расположены вертикально, в отличие от привычной горизонтальной компоновки, что позволит использовать функцию пространственной видеосъемки.

Особое внимание следует уделить новой кнопке Capture, которая была анонсирована и находится под кнопкой питания. По слухам, она предназначена для быстрого запуска камеры и съемки фотографий и видео. Однако пока неясно, будет ли эта кнопка физической или сенсорной.

Прототипы iPhone 16 и iPhone 16 Pro показали на фото Прототипы iPhone 16 и iPhone 16 Pro показали на фото

 

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Источник: macrumors

iPhone 16
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