В Сети показали чехол iPhone 16 с дополнительной кнопкой для камеры

По последней утечке информации, которую опубликовал пользователь сети Сонни Диксон, стало известно, что Apple планирует в iPhone 16 добавить новую функцию «кнопку камеры».

Утечка сопровождается фотографиями защитного чехла от сторонних производителей, которые имеют вырез, предназначенный для этой новой кнопки.

Согласно слухам, «кнопка камеры» будет предоставлять пользователям быстрое и удобное управление камерой и функциями видеозаписи. Она будет расположена на верхнем краю телефона во время горизонтальной съемки видео, обеспечивая легкий доступ к кнопке спуска затвора. Пользователи смогут проводить пальцем по бокам кнопки для увеличения масштаба, касаться для фокусировки и сильно нажимать, чтобы начать запись.

Однако на данный момент неизвестно, насколько точная эта утечка, и официальные представители Apple пока не комментировали эту информацию. Ожидается, что новая модель iPhone 16 будет выпущена в сентябре текущего года.

Источник: ithome