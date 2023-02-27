Производство смартфонов Nokia будет организовано на заводе в Европе

Владельцы бренда мобильных телефонов Nokia решили вернуть производство в Европу.

Сейчас смартфоны Nokia производят на заводе тайваньской компании Foxconn, это контрактный производитель, который также выпускает устройства и для других мировых концернов.

Но для повышения имиджа финская компания HMD Global решила перенести производство Nokia в Европу. Вопрос с переносом производства связан не только с поддержкой имиджа, а также политической составляющей. Официальная причина это нарушение логистических цепочек из-за пандемии в Азии.

В Европе планируют выпускать только 5G смартфоны, но стоит отметить, что сейчас в ЕС нет производства способного наладить выпуск смартфонов. В HMD Global рассчитывают, что предприятие будет построено при поддержке государства, но какого именно не сообщается.