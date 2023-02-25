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Компания HMD Global представила легкоремонтируемые смартфоны Nokia G22

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HMD Global смартфон Nokia G22 не стала оснащать съёмной задней панелью для замены аккумулятора, но сделала все, чтобы пользователь за пять минут смог разобрать аппарат и установить новый аккумулятор.

В компании договорились с iFixit о поддержке самостоятельного ремонта. Последние выпустят инструмент для разборки смартфонов и разработают подробные инструкции.

По заверению создателей смартфона на замену батареи потребуется всего 5 минут, а чтобы поменять дисплей, нужно будет потратить 20 минут.

Компания HMD Global представила легкоремонтируемые смартфоны Nokia G22

Аппарат получил пластиковую заднюю панель, которая будет легко сниматься, для этого не нужно ее будет греть, также пользователю не потребуется заливать спирт под аккумулятор, чтобы растворить двухсторонний скотч.

Все будет ремонтироваться максимально просто, и в этом помогут специалисты iFixit. Что касается технических характеристик Nokia G22, то в нем установлен процессор Unisoc T606, 4 ГБ оперативной памяти, а постоянной памяти предложат 64 или 128 ГБ.

Компания HMD Global представила легкоремонтируемые смартфоны Nokia G22

В аппарате установили 6,52-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе размещен 8 Мп сенсор изображения, на тыльной стороне установлена тройная камера с датчиками 50, 2 и 2 Мп.

Питание аппарата осуществляется аккумулятором на 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт. На европейском рынке стоимость Nokia G22 составит 180 евро.

Nokia Nokia G22
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