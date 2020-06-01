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Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле

01.06.2020 19:47

Ранее уже сообщалось, что в этом году презентация новых смартфонов от Apple, а также их производство сместится на пару месяцев.
Причиной является пандемия коронавируса, из-за которой компания не смогла вовремя начать организацию производственного процесса смартфонов.

Согласно последним данным, дебют новых iPhone 12 состоится не в сентябре, а в ноябре.

Между тем, недавно инсайдеры, ссылаясь на свои источники сообщили, что производство нового самого доступного в линейке смартфона iPhone 12 может стартовать в июле.

Чуть позже организуют выпуск старших моделей. В результате к старту продаж компания сможет заполнить склады достаточным количеством смартфонов, чтобы не наблюдалось дефицита.

Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.

Озвучены цены на новые модели iPhone 12

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