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Обзоры рынков

Продажи iPhone могут упасть на 30% из-за удаления WeChat

10.08.2020 15:01

WeChat это приложение, которое пользуется огромной популярностью на территории Китая, так как с его помощью можно не только общаться с другими пользователями, но и использовать его для оплаты покупок или проезда.
Как стало известно, WeChat может исчезнуть со всех смартфонов американской компании по всему миру. При этом не исключено, что приложение исчезнет только из App Store в США.

На фоне этой новости известный аналитик заявил, что если WeChat запретят по всему миру, то продажи iPhone могут упасть на 30 процентов.

Также сократятся и поставки AirPods, iPad, Apple Watch и Mac, причем тут прогнозируется падение от 15 до 25%.

При этом если запрет будет действовать только на территории США, то падение продаж не превысит 6%.

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