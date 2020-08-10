Apple подала в суд на компанию Prepear с грушей на логотипе

Американская компания обратилась в суд с целью запретить использование маркой Prepear логотипа в виде груши с листочком.

По мнению представителей Apple такой логотип сильно схож на надкусанное яблоко, а значит он способен вызвать путаницу и повлиять на бренд Apple.

Американский производитель начал разбирательство сразу как только компания Super Healthy Kids попыталась зарегистрировать бренд Prepear и фирменный логотип в виде зеленой груши с листочком.

В AppStore и Google Play под таким брендом есть приложение, в котором предлагают рецепты здоровой еды и информацию по организации питания.

В свою очередь представитель Prepear Натали Монсон прокомментировала ситуацию, заявив, что у них не было никакой цели создавать путаницу и ассоциироваться с Apple.

В результате в Prepear заявили, что будут выступать против позиции Apple, и более того, они уверены, что таким образом последняя пытается бороться с малым бизнесом.