Прибыль китайской компании Huawei увеличилась на 564%

Отчеты показывают, что китайская компания активно возвращает утраченные из-за санкций США позиции на крупнейшем в мире рынке.

Так, недавно сообщалось, что по итогам первого квартала, компания снова стала лидером по продажам смартфонов. Логично, что и прибыль бренда также увеличилась.

Huawei Technologies сообщила о росте своей прибыли в четвертый квартал подряд, что свидетельствует о доминировании компании на китайском рынке смартфонов перед конкурентами, включая Apple. Эта информация была опубликована агентством Bloomberg.

Чистая прибыль Huawei за первый квартал 2024 года составила 19,6 млрд юаней, что примерно равно $2,7 млрд. Этот результат превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 564%.

Продажи устройств Huawei в первом квартале выросли на 37%, достигнув 178,5 млрд юаней. Компания не предоставила подробную информацию о продажах по различным сегментам своего бизнеса.

Рост прибыли Huawei впечатляет и свидетельствует о восстановлении компании, несмотря на санкции со стороны США. Согласно данным исследовательской компании Counterpoint, поставки смартфонов Huawei в Китае в первом квартале 2024 года выросли на 70%.