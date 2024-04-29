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Huawei снова стала лидером на рынке КНР и даже несмотря на санкции США

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Huawei смогла вернуться на китайский рынок смартфонов и занять лидирующую позицию, обойдя Apple, Oppo, Vivo и другие местные бренды.

Huawei снова стала лидером на рынке КНР и даже несмотря на санкции США

Несмотря на санкции со стороны США, компания продемонстрировала резкий рост продаж в Китае, отгрузив 11,7 миллиона смартфонов в первом квартале этого года, что на 70% больше, чем в прошлом году.

В то же время Apple опустилась на пятое место, а продажи Oppo и Vivo также снизились. Однако бывшему подразделению Huawei — Honor удалось достичь роста на 9% за тот же период.

Китай является крупнейшим рынком смартфонов в мире, и конкуренция среди ведущих брендов была очень жесткой.

Huawei смогла вернуть свою лидирующую позицию благодаря выпуску первого в истории своего смартфона с поддержкой 5G и использованию фирменного чипа Mate 60 Pro, а также новой линейки Pura 70.

В сети показали видео с разборкой флагмана Pura 70 Ultra от Huawei

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