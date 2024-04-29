Huawei снова стала лидером на рынке КНР и даже несмотря на санкции США

Huawei смогла вернуться на китайский рынок смартфонов и занять лидирующую позицию, обойдя Apple, Oppo, Vivo и другие местные бренды.

Несмотря на санкции со стороны США, компания продемонстрировала резкий рост продаж в Китае, отгрузив 11,7 миллиона смартфонов в первом квартале этого года, что на 70% больше, чем в прошлом году.

В то же время Apple опустилась на пятое место, а продажи Oppo и Vivo также снизились. Однако бывшему подразделению Huawei — Honor удалось достичь роста на 9% за тот же период.

Китай является крупнейшим рынком смартфонов в мире, и конкуренция среди ведущих брендов была очень жесткой.

Huawei смогла вернуть свою лидирующую позицию благодаря выпуску первого в истории своего смартфона с поддержкой 5G и использованию фирменного чипа Mate 60 Pro, а также новой линейки Pura 70.