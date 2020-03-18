Презентация Sony PlayStation 5 состоится 18 марта

По всей видимости Sony подтолкнула компания Microsoft, и она 16 апреля раскрыла все характеристики консоли Xbox Series X.

PlayStation Россия в социальной сети написала, что 18 марта будет раскрыта дополнительная информация про пятое поколение консоли.

Про PlayStation 5 в 19:00 по МСК расскажет главный разработчик консоли.

О консоли уже есть некоторые данные. Например, уже известно, что она будет создана на базе процессора AMD Ryzen 3-го поколения, а в качестве графики будет использоваться специально разработанная Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей.

Консоль также получит быструю оперативную память и SSD накопитель, который позволит запускать игры за считанные секунды. Напомним, Xbox Series X и PlayStation 5 в продаже появятся только в конце года.