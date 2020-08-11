Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото

Уже сегодня состоится официальная презентация нового флагманского смартфона китайской компании.

В рамках мероприятия, приуроченного 10-летию компании, будет представлен не только дорогой Xiaomi Mi 10 Ultra, но и другие новинки.

При этом флагманский аппарат является самым ожидаемым, да и к тому же он будет выпущен ограниченным тиражом и может стать самым дорогим смартфоном бренда.

О новинке накануне «Астера» уже сообщала, но теперь в Сети появились живые фотографии и уточнение, что для Xiaomi Mi 10 Ultra будет предлагаться новая зарядка на 120 Вт.

Более того, есть данные, что эта зарядка будет предлагаться в комплекте со смартфоном. Кроме этого, появилась информация и о предварительных ценах.

Так, версия 8/128 ГБ может получить ценник 900 долларов.