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Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото

11.08.2020 09:00

Уже сегодня состоится официальная презентация нового флагманского смартфона китайской компании.
В рамках мероприятия, приуроченного 10-летию компании, будет представлен не только дорогой Xiaomi Mi 10 Ultra, но и другие новинки.

При этом флагманский аппарат является самым ожидаемым, да и к тому же он будет выпущен ограниченным тиражом и может стать самым дорогим смартфоном бренда.

О новинке накануне «Астера» уже сообщала, но теперь в Сети появились живые фотографии и уточнение, что для Xiaomi Mi 10 Ultra будет предлагаться новая зарядка на 120 Вт.

Более того, есть данные, что эта зарядка будет предлагаться в комплекте со смартфоном. Кроме этого, появилась информация и о предварительных ценах.

Так, версия 8/128 ГБ может получить ценник 900 долларов.

Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото

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