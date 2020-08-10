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Характеристики и дизайн смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra раскрыты до анонса

10.08.2020 11:49

Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra выпустят с честь 10-летия китайской компании. Эту модель хотят выпустить ограниченным тиражом, а еще она может стать самой дорогой в линейке.Характеристики и дизайн смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra раскрыты до анонса
Новинка накануне анонса, который состоится 11 августа, оказалась рассекречена на официальных изображениях.

Так, в смартфоне будет четверная камера с массивным модулем и 120-кратным цифровым зумом. Дисплей в модели установят AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Сканер отпечатков пальцев встроят в экран и более того, обещают, что он будет нового поколения с увеличенной площадью сканирования.

Характеристики и дизайн смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra раскрыты до анонса

Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 865 Plus. Оперативной памяти предложат 8, 12 или 16 ГБ, тогда как встроенной будет 128, 256 или 521 ГБ.

За автономную работу Xiaomi Mi 10 Ultra будет отвечать батарея на 4 500 мАч с поддержкой 100 или 120-ватной быстрой зарядки.

Также предложат беспроводную зарядку на 55 Вт. О стоимости модели информации пока нет.

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