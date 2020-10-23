Предзаказы на Huawei Mate 40 были раскуплены за 28 секунд

Недавно Huawei выпустила свои долгожданные флагманские смартфоны линейки Mate следующего поколения — серию Huawei Mate 40, которая включает три модели — Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro +.

Вскоре после анонса устройства были доступны для предварительного заказа в Чиане через JD.com. Теперь JD.com официально объявил, что серия Huawei Mate 40 была распродана на платформе всего за 28 секунд.

Однако компания не раскрывает количество единиц, забронированных в течение этого предпродажного периода. Утверждается, что помимо впечатляющего внимания клиентов, мероприятие по запуску в прямом эфире на платформе электронной коммерции посмотрели более четырех миллионов человек .

Что касается тех, кто заинтересован в покупке смартфона, JD.com пояснил, что компания продолжит предварительную продажу в 10:08 каждый день до 30 октября. Похоже, для предзаказа доступны всего две модели — Mate 40 Pro и Mate 40 Pro +.

Huawei Mate 40 Pro был анонсирован в пяти цветовых вариантах — черном, белом, Mystic Silver, Vegan Green и Vegan Yellow, в то время как вариант Mate 40 Pro + доступен в двух вариантах, включая керамический белый и керамический черный.

Оба смартфона оснащены 6,76-дюймовым OLED-дисплеем Flex с разрешением экрана 2722 x 1344 пикселей, DCI-P3 HDR, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Панели изогнуты (88 °), но компания по-прежнему предлагает физические клавиши регулировки громкости.

Под капотом устройства работают на собственном Huawei HiSilicon Kirin 9000, который представляет собой 5-нм чипсет со встроенным модемом 5G . Китайский гигант утверждает, что это самый мощный процессор 5G в мире.