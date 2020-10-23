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Предзаказы на Huawei Mate 40 были раскуплены за 28 секунд

23.10.2020 15:56

Недавно Huawei выпустила свои долгожданные флагманские смартфоны линейки Mate следующего поколения — серию Huawei Mate 40, которая включает три модели — Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro +.

Вскоре после анонса устройства были доступны для предварительного заказа в Чиане через JD.com. Теперь JD.com официально объявил, что серия Huawei Mate 40 была распродана на платформе всего за 28 секунд.

Предзаказы на Huawei Mate 40 были раскуплены за 28 секунд

Однако компания не раскрывает количество единиц, забронированных в течение этого предпродажного периода. Утверждается, что помимо впечатляющего внимания клиентов, мероприятие по запуску в прямом эфире на платформе электронной коммерции посмотрели более четырех миллионов человек .

Что касается тех, кто заинтересован в покупке смартфона, JD.com пояснил, что компания продолжит предварительную продажу в 10:08 каждый день до 30 октября. Похоже, для предзаказа доступны всего две модели — Mate 40 Pro и Mate 40 Pro +.

Huawei Mate 40 Pro был анонсирован в пяти цветовых вариантах — черном, белом, Mystic Silver, Vegan Green и Vegan Yellow, в то время как вариант Mate 40 Pro + доступен в двух вариантах, включая керамический белый и керамический черный.

Оба смартфона оснащены 6,76-дюймовым OLED-дисплеем Flex с разрешением экрана 2722 x 1344 пикселей, DCI-P3 HDR, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Панели изогнуты (88 °), но компания по-прежнему предлагает физические клавиши регулировки громкости.

Под капотом устройства работают на собственном Huawei HiSilicon Kirin 9000, который представляет собой 5-нм чипсет со встроенным модемом 5G . Китайский гигант утверждает, что это самый мощный процессор 5G в мире.

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