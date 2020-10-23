Huawei представила новый смартфон Mate 40 на собственном процессоре

Компания Huawei представила линейку смартфонов Mate 40 и новейшие чипы Kirin 9000 и Kirin 9000E. Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro поставляются с тройной камерой, а Mate 40 Pro + и Mate 40 RS — с четырьмя объективами. Все четыре устройства питаются от аккумуляторов емкостью 4400 мАч, которые поддерживают проводную зарядку мощностью 66 Вт. Цены начинаются от 899 евро (1062 доллара США) за Mate 40 и максимальны от 2295 евро (2713 долларов США) за Mate 40 RS (дизайн Porche).

Наконец-то появилась линейка смартфонов Huawei Mate 40. Учитывая множество утечек, предшествовавших их запуску, воображению остается немногое. Единственная настоящая загадка на данный момент — его цена. Huawei Mate 40 начального уровня будет стоить от 899 евро (1062 доллара США) за 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Как и предсказывалось в более ранней утечке, Huawei Mate 40 Pro будет стоить 1199 евро (1417 долларов США) за тот же объем оперативной памяти и 256 ГБ памяти. В будущем Huawei Mate 40 Pro + обойдется вам в колоссальные 1399 евро (1654 доллара США) за 12 ГБ оперативной памяти и такой же объем памяти. Наконец, пресловутый король горы — Huawei Mate 40 Pro RS (он же Huawei Porche Design) — продается по привлекательной цене в 2295 евро (2713 долларов США). Однако пройдет несколько недель, прежде чем смартфоны появятся на мировом рынке.

Все четыре устройства имеют почти идентичные характеристики по всем направлениям, при этом Huawei Mate 40 поставляется с немного меньшим экраном (6,5 дюйма, 1334p, частота обновления 90 Гц) и другой настройкой камеры. Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + и Mate 40 RS поставляются с большей 6,7-дюймовой панелью с той же частотой обновления и разрешением. Mate 40 также использует SoC HiSilicon Kirin 9000E вместо Kirin 9000. Разница между двумя чипами незначительна: первый поставляется с 22-ядерным графическим процессором ARM Mali-G78 вместо 24-ядерной версии последнего. Они используют испытанную конфигурацию 1 + 3 + 4 с одним основным ядром Cortex-A77 с тактовой частотой 3,1 ГГц. Остальные три ядра Cortex-A77 работают на частоте 2,5 ГГц, а четыре ядра Cortex-A55 работают на частоте 2,0 ГГц.

Массив камер Mate 40 состоит из широкоугольного объектива 50 МП (f / 1,9) в сочетании со сверхширокоугольным (f / 2,2) объективом Cine на 16 МП и телеобъективом на 8 МП (f / 2,4). Интересно, что во всех моделях возможности записи видео заблокированы на разрешении 4K. Mate 40 способен снимать замедленное видео со скоростью 1080p 960 FPS. Mate 40 Pro и Mate 40 Pro + могут достигать 3840 FPS, но при разрешении 720p.

Несмотря на то, что конфигурация камеры Mate 40 Pro + и Mate 40 Pro выглядит несколько идентичной, различия между ними весьма значительны. Во-первых, датчик 50MP на Mate 40 Pro + оснащен OIS, а Mate 40 Pro — нет. Камера «Cine» на 20 МП и телеобъективы на 12 МП также имеют разную диафрагму. Наконец, Mate 40 Pro + добавляет четвертый телеобъектив 8MP (f / 4.4) с 10-кратным оптическим зумом, а также датчик ToF для восприятия глубины. В довершение всего, Mate 40 RS получил тепловизионную камеру на базе ИК-излучения, которая может определять температуру от -20 до 100 градусов по Цельсию.

Если все это кажется непосильным, обратитесь к прилагаемым изображениям, чтобы узнать о технических характеристиках камеры для каждого устройства. Все четыре телефона Huawei Mate 40 поставляются с двумя модулями селфи-камеры. Основной объектив 13MP соединен с датчиком ToF для помощи с 3D-разблокировкой лица и навигацией на основе жестов. Он может снимать замедленное видео, а также видео 4K.

Вся серия Huawei Mate 40 питается от аккумулятора емкостью 4400 мАч, который поддерживает проводную зарядку на 66 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Однако последнее работает только с некоторыми беспроводными зарядными устройствами, сертифицированными Huawei. Другие функции включают поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Из-за спора Huawei с правительством США, серия Mate 40 вынуждена запускать из коробки EMUI 11 на базе Android 10 вместо Android 11. Он также поставляется без магазина Google Play и вместо этого полагается на собственную галерею приложений.