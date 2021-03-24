OnePlus представила свой первый игровой смартфон OnePlus 9R

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Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

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Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

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Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

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В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

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По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

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Обзоры рынков

OnePlus представила свой первый игровой смартфон OnePlus 9R

24.03.2021 21:34

OnePlus представила не только OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, но также и игровой смартфон OnePlus 9R.
Это первый аппарат компании, который рассчитан для геймеров. Он во многом похож на старшие модели, но отличается от них процессором.
OnePlus 9R получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Также в смартфоне установлен процессор Snapdragon 870, который по производительности не очень сильно уступает Snapdragon 888.

Систему дополнили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, такая связка обойдется покупатели в 555 долларов, а за версию на 12/256 ГБ попросят 605 долларов.

В OnePlus 9R установили специальные датчики температуры и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

OnePlus представила свой первый игровой смартфон OnePlus 9R

Также аппарат получил улучшенную виброотдачу и сенсорный слой с частотой опроса 240 Гц.

Камера в OnePlus 9R получила компоновку как в OnePlus 9 Pro, но для удешевления используются немного другие датчики. В продажу игровой смартфон OnePlus поступит в цветах Carbon Black и Lake Blue.

Устройство можно будет заказать в начале следующего месяца, а приобрести новинку в магазинах станет возможно с 14 апреля.

OnePlus презентовала свои первые смарт-часы OnePlus Watch

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