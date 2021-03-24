OnePlus представила свой первый игровой смартфон OnePlus 9R

OnePlus представила не только OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, но также и игровой смартфон OnePlus 9R.

Это первый аппарат компании, который рассчитан для геймеров. Он во многом похож на старшие модели, но отличается от них процессором.

OnePlus 9R получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Также в смартфоне установлен процессор Snapdragon 870, который по производительности не очень сильно уступает Snapdragon 888.

Систему дополнили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, такая связка обойдется покупатели в 555 долларов, а за версию на 12/256 ГБ попросят 605 долларов.

В OnePlus 9R установили специальные датчики температуры и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Также аппарат получил улучшенную виброотдачу и сенсорный слой с частотой опроса 240 Гц.

Камера в OnePlus 9R получила компоновку как в OnePlus 9 Pro, но для удешевления используются немного другие датчики. В продажу игровой смартфон OnePlus поступит в цветах Carbon Black и Lake Blue.

Устройство можно будет заказать в начале следующего месяца, а приобрести новинку в магазинах станет возможно с 14 апреля.