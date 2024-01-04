Представлена индийская версия смартфона Redmi Note 13 5G

Xiaomi сегодня официально представила серию Redmi Note 13 в Индии, в которую входят три модели: Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

Redmi Note 13 Pro 5G оснащен следующими характеристиками:

Плоский дизайн с защитой от брызг IP54.

6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712 x 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой сенсора касания 240 Гц. Он поддерживает Dolby Vision, имеет частоту ШИМ-регулирования 1920 Гц и пиковую яркость 1800 нит.

Работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS 3.1. Работает на MIUI 14 на базе Android 13.

Тройная задняя камера: основной сенсор 200 Мп с ОИС, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макро-камера. Фронтальная камера 16 Мп.

Поддержка двух SIM-карт, подключение 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC и USB Type-C. Также имеется разъем для наушников 3,5 мм, два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, ИК-бластер и сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.