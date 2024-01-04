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Redmi Note 13 Pro 5G в Индии получил процессор Snapdragon 7s Gen 2

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В Индии сегодня официально представлена серия Redmi Note 13, включающая три модели: Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

Redmi Note 13 Pro 5G в Индии получил процессор Snapdragon 7s Gen 2

Особенности модели Redmi Note 13 Pro 5G:

  • Корпус с плоским каркасом и защитой от брызг по стандарту IP54.
  • Дисплей AMOLED размером 6,67 дюймов с разрешением 2712 x 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации прикосновений 240 Гц. Поддержка Dolby Vision, затемнение PWM частотой 1920 Гц и пиковый уровень яркости 1800 нит.
  • Чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Работает на MIUI 14, основанной на Android 13.
  • Тройная задняя камера: основной сенсор на 200 Мп с поддержкой OIS, сверхширокоугольный объектив 8 Мп и макросъемка 2 Мп. Селфи-камера 16 Мп.
  • Поддержка двух SIM-карт, 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC и USB Type-C. Разъем для наушников 3,5 мм, два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, ИК-бластер и встроенный в экран датчик отпечатков пальцев.
  • Аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Цены на модель Redmi Note 13 Pro 5G в Индии:

  • 8 ГБ + 128 ГБ – 310 долларов или около 28 тыс. рублей,
  • 8 ГБ + 256 ГБ – 335 долларов или около 30 тыс. рублей,
  • 12 ГБ + 256 ГБ – 360 долларов или чуть более 32 тыс. рублей.
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