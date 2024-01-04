Redmi Note 13 Pro 5G в Индии получил процессор Snapdragon 7s Gen 2

В Индии сегодня официально представлена серия Redmi Note 13, включающая три модели: Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. OK