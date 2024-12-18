Представлен среднебюджетный смартфон POCO M7 Pro 5G за 17 000 рублей

Компания POCO анонсировала в Индии смартфон POCO M7 Pro 5G, который обещает отличное сочетание функций и доступную цену. По сути модель является Redmi Note 14 5G, но только для индийского рынка.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим плавное изображение. Пиковая яркость достигает 2100 нит, а защитное стекло Gorilla Glass 5 защищает экран от царапин.

Под капотом находится процессор Dimensity 7025 Ultra, обеспечивающий высокую производительность для многозадачности и игр. Устройство имеет 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 для быстрого запуска приложений.

Основная камера на 50 Мп с оптическим стабилизатором позволяет делать четкие снимки, а фронтальная камера на 20 Мп идеально подходит для селфи.

Аккумулятор ёмкостью 5110 мАч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

POCO M7 Pro 5G поставляется с Android 15 и интерфейсом HyperOS от Xiaomi, гарантируя 2 года обновлений системы и 4 года обновлений безопасности. Смартфон также поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP64.

Цена POCO M7 Pro 5G составляет 13 999 индийских рупий (17 000 руб.) за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.