POCO провела в Индии презентацию доступного 5G-смартфона C75

Компания POCO представила новый смартфон POCO C75 5G в Индии, добавив его в свой ассортимент доступных 5G-устройств. Это обновлённая версия Redmi A4 5G, предназначенная для пользователей начального уровня, желающих перейти на связь нового поколения без больших затрат.

Смартфон оснащён 6,88-дюймовой ЖК-панелью HD+ с частотой обновления 120 Гц для плавной прокрутки и яркостью до 600 нит для лучшей видимости на улице.

Под капотом находится чипсет Snapdragon 4s Gen 2, который идеально подходит для повседневных задач и лёгких игр, а также 4 ГБ оперативной памяти и накопитель eMMC 5.1.

Смартфон имеет 50-мегапиксельную заднюю камеру с сенсором Sony для качественных снимков и 5-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи и видеозвонков. Аккумулятор ёмкостью 5160 мАч обеспечивает длительное время работы, а быстрая зарядка на 18 Вт позволяет быстро подзаряжать устройство.

POCO C75 5G также предлагает возможность расширения внутреннего хранилища до 1 ТБ, что удобно для хранения фотографий и приложений. Он работает на Android 14 с интерфейсом HyperOS 1 от Xiaomi и обещает 2 года обновлений Android и 4 года обновлений безопасности.

Хотя цена устройства ещё не объявлена, ожидается, что POCO C75 5G станет одним из самых бюджетных 5G-смартфонов в Индии.