Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп

Motorola с 2016 года не выпускала настоящих флагманских смартфонов, и в итоге у компании образовался модельный ряд, состоящий из бюджетных и среднего уровня аппаратов.

Теперь во главе линейки есть Motorola Edge+, в основе которого лежит процессор Snapdragon 865 дополненный Snapdragon X55 5G.

Причем модем получил поддержку Wave 5G, что обеспечивает в сети загрузку данных на скорости до 4 Гбит/с.

Помимо самого мощного мобильного процессора в смартфоне установлено 12 ГБ оперативной памяти типа и LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.0 объёмом 265 ГБ.

Батарея в новинке на 5000 мАч,. Ее можно заряжать через быструю зарядку мощностью 18 Вт или беспроводную зарядку, причем катушка смартфона может не только принимать заряд от станции, но также и отдавать энергию батареи другим устройствам.

В Motorola Edge+ установили экран с очень сильно загнутыми краями. В компании такой дисплей назвали Endless Edge.

В китайских смартфонах такой тип экрана называется «водопад». 6,7-дюймовый экран выполнен по технологии AMOLED. Его разрешение составляет FHD+, а частота обновления 90 Гц. Еще экран поддерживает HDR+. Под экраном расположен сканер отпечатка пальца, а в верхнем углу размещено отверстие под фронтальную камеру с 25 Мп фотодатчиком.

На задней панели Motorola Edge+ установлена тройная камера со 108 Мп сенсором и оптической стабилизацией.

Второй модуль основной камеры 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Третий объектив ультраширокоугольный на 16 Мп.

Камера смартфона способна записывать видео в формате до 6К.

В Европе Motorola Edge+ появится в мае по цене 1199 евро.