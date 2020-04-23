Motorola представила упрощённый флагман Edge

Motorola представила свой новый смартфон Motorola Edge, а это упрощенная версия флагманского аппарата Motorola Edge+.

Новинка получила экран-«водопад», а такой тип экрана используется и во флагманском смартфоне американской компании.

Motorola Edge получил экран диагональю 6,7-дюйма, который выполнен по технологии OLED. Частота его работы составляет 90 Гц.

В углу экрана выполнено отверстие под фронтальную 25 Мп камеру, а под самим экраном расположен сканер отпечатка пальца.

На тыльной стороне смартфона размещена тройная камера с основным 64 Мп модулем, огда как остальные два датчика получили разрешение 16 и 8 Мп.

Под «капотом» Motorola Edge установлен процессор Snapdragon 765G. Смартфон в зависимости от региона будет доступен с 4 или 6 ГБ оперативной памяти, причем на глобальном рынке будет предлагаться 6 ГБ памяти, а в Северной Америке на старте продаж будет доступна версия с 4 ГБ.

Батарея в Motorola Edge на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Беспроводной зарядки в смартфоне нет. В Европе Motorola Edge появится в продаже в следующем месяце по цене 599 евро.