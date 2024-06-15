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Представлен долгожданный Flip-телефон Honor Magic V за 61 тыс. рублей

Автор На чтение 2 мин Просмотров 6 Опубликовано

В Китае компания Honor представила новый смартфон Honor Magic V Flip. Это первый смартфон Honor в формате Flip с вертикальным складывающимся экраном. Он имеет безрамочный дополнительный дисплей, занимающий верхнюю половину устройства.

Представлен долгожданный Flip-телефон Honor Magic V за 61 тыс. рублей

На дополнительном дисплее можно отображать виджеты и обои, что делает смартфон стильным аксессуаром. Honor утверждает, что Magic V Flip сможет подчеркнуть индивидуальность своего владельца.

Основной экран с диагональю 6,8 дюйма занимает 85% передней площади смартфона. Для достижения безрамочного дизайна вспышка была перемещена на нижнюю половину, а сверху размещены две камеры: основная и широкоугольная.

Складываясь, Magic V Flip имеет толщину всего 14,89 мм, а в разложенном состоянии — 7,15 мм. Он также является одним из самых тонких и легких складных смартфонов на рынке, весит всего 193 грамма.

Представлен долгожданный Flip-телефон Honor Magic V за 61 тыс. рублей

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ постоянной памяти. Батарея емкостью 4800 мАч поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Встроенные камеры имеют разрешение 50 Мп (основная), 12 Мп (широкоугольная) и 50 Мп (фронтальная). Операционная система MagicOS 8.0 основана на Android 14.

Особенности смартфона включают двойные стереодинамики, NFC, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, технологию защиты зрения и систему жидкостного охлаждения.

Honor Magic V Flip уже доступен для предзаказа в Китае, а официальные продажи начнутся 21 июня. Цены на различные конфигурации варьируются от 4999 юаней (около 61 000 рублей) до 6999 юаней (около 85 000 рублей).

Представлен долгожданный Flip-телефон Honor Magic V за 61 тыс. рублей Представлен долгожданный Flip-телефон Honor Magic V за 61 тыс. рублей Представлен долгожданный Flip-телефон Honor Magic V за 61 тыс. рублей

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