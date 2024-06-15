Мощный ноутбук Honor MagicBook Pro 16 получил рублевый ценник

Российские журналисты выяснили не только стоимость нового ноутбука, но и предварительные сроки запуска продаж.

Новый мощный ноутбук Honor MagicBook Pro 16 теперь имеет официальную цену для российского рынка.

Honor MagicBook Pro 16 — это высокопроизводительный ноутбук от китайского бренда Honor. Он вызвал большой интерес после своего представления на выставке MWC 2024, и теперь его можно приобрести на глобальном рынке.

Анонс новой модели состоялся на презентации в Париже, где также были представлены инновационные смартфоны серии Honor 200 с функциями портретной съемки и другими новыми возможностями.

Honor MagicBook Pro 16 получил название AI PC или AI Workstation на презентации. Это связано с наличием специальных инструментов для работы с искусственным интеллектом, таких как размытие фона, отслеживание глаз и генеративное заполнение. Ноутбук привлек внимание международных технологических медиа по нескольким причинам.

Во-первых, Honor MagicBook Pro 16 является первой моделью флагманской серии MagicBook Pro. Он оснащен современным процессором Intel Ultra с отдельным NPU-сопроцессором, который ускоряет работу алгоритмов искусственного интеллекта. Процессор и интегрированная графика с поддержкой трассировки лучей обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями.

Во-вторых, Honor MagicBook Pro 16 стал первым Windows-ноутбуком с поддержкой пространственного звука благодаря шести динамикам. Он также отличается качественным 3К-экраном с высокой частотой обновления и точной заводской калибровкой, что делает его привлекательным как для любителей, так и для профессионалов.

Согласно информации, полученной Hi-Tech Mail.ru от источника близкого к ретейлу, цена ноутбука Honor MagicBook Pro 16 в фиолетовом цвете с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти составит 149 999 рублей. Вариант в белом цвете с такими же характеристиками будет стоить 154 999 рублей.

Ожидается, что новинка поступит в продажу в конце июня, возможно, с привлекательными предложениями и скидками для первых покупателей.