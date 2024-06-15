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Мощный ноутбук Honor MagicBook Pro 16 получил рублевый ценник

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Российские журналисты выяснили не только стоимость нового ноутбука, но и предварительные сроки запуска продаж.

Мощный ноутбук Honor MagicBook Pro 16 получил рублевый ценник

Новый мощный ноутбук Honor MagicBook Pro 16 теперь имеет официальную цену для российского рынка.

Honor MagicBook Pro 16 — это высокопроизводительный ноутбук от китайского бренда Honor. Он вызвал большой интерес после своего представления на выставке MWC 2024, и теперь его можно приобрести на глобальном рынке.

Анонс новой модели состоялся на презентации в Париже, где также были представлены инновационные смартфоны серии Honor 200 с функциями портретной съемки и другими новыми возможностями.

Honor MagicBook Pro 16 получил название AI PC или AI Workstation на презентации. Это связано с наличием специальных инструментов для работы с искусственным интеллектом, таких как размытие фона, отслеживание глаз и генеративное заполнение. Ноутбук привлек внимание международных технологических медиа по нескольким причинам.

Во-первых, Honor MagicBook Pro 16 является первой моделью флагманской серии MagicBook Pro. Он оснащен современным процессором Intel Ultra с отдельным NPU-сопроцессором, который ускоряет работу алгоритмов искусственного интеллекта. Процессор и интегрированная графика с поддержкой трассировки лучей обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями.

Во-вторых, Honor MagicBook Pro 16 стал первым Windows-ноутбуком с поддержкой пространственного звука благодаря шести динамикам. Он также отличается качественным 3К-экраном с высокой частотой обновления и точной заводской калибровкой, что делает его привлекательным как для любителей, так и для профессионалов.

Согласно информации, полученной Hi-Tech Mail.ru от источника близкого к ретейлу, цена ноутбука Honor MagicBook Pro 16 в фиолетовом цвете с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти составит 149 999 рублей. Вариант в белом цвете с такими же характеристиками будет стоить 154 999 рублей.

Ожидается, что новинка поступит в продажу в конце июня, возможно, с привлекательными предложениями и скидками для первых покупателей.

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