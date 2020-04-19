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Представлен 5G смартфон Oppo Find X2 Lite с квадрокамерой

19.04.2020 22:10

Oppo представила новый смартфон Find X2 Lite, а это упрощённая версия флагманской модели, но в отличие от флагмана в новинке установлено «железо» среднего уровня.

Oppo Find X2 Lite от Find X2 очень сильно отличается, причем не только характеристиками, но и внешним видом.

В основе новой модели лежит процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G. Оперативной памяти установили 8 ГБ, а постоянной 128 ГБ.

Экран в упрощенном «флагмане» 6,4-дюймовый с разрешением Full HD+. Дисплей выполнен по технологии AMOLED, при этом в нем нет повышенной кадровой частоты.

Представлен 5G смартфон Oppo Find X2 Lite с квадрокамерой

Find X2 Lite получил батарею на 4025 мАч. Заряжать ее можно быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.

Фронтальная камера смартфона расположена в каплевидном вырезе. Ее разрешение составляет 32 Мп. На тыльной стороне расположили четверную камеру с датчиками 48, 8, 2 и 2 Мп.

Еще в смартфоне есть поддержка NFC. В продажу новинка поступит в черном и белом цвете. Цену на Oppo Find X2 Lite пока не озвучили.

Представлен 5G смартфон Oppo Find X2 Lite с квадрокамерой

Смартфон OPPO Find X2 выходит в РФ по цене 72 990 рублей

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