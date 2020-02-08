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Представитель Realme раскрыл оснащение флагманского смартфона X50 Pro 5G

08.02.2020 21:37

На выставке Mobile World Congress 2020 в Барселоне в конце февраля будет представлен новый смартфон Realme X50 Pro 5G.
Презентация смартфона состоится 24 февраля и сегодня вице-президент Realme Сюй Ци в социальной сети Weibo раскрыл «железо» будущего смартфона.

Представитель компании опубликовал скриншот, на котором указаны характеристики смартфона.

Так, в Realme X50 Pro 5G установят процессор Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 5G. Оперативной памяти флагманский смартфон получит 12 ГБ, а постоянной 256 ГБ.

Такой объём памяти скорее всего установят в максимальной конфигурации будущей новинки. В смартфоне также будет присутствовать NFC.

В продажу устройство поступит под управлением оболочки Realme UI созданной на базе Android 10.

О ценах на Realme X50 Pro 5G пока ничего не сообщается, но скорее всего смартфон будет стоить около 500 долларов.

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