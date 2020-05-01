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Представили новый «народный» смартфон Redmi Note 9

01.05.2020 10:48

Redmi на большой презентации показала Redmi Note 9. Эта модель станет доступна для покупки в середине мая по цене от 200 долларов за версию 3/64 ГБ. Представили новый «народный» смартфон Redmi Note 9
Redmi Note 9 получил 6,53-дюймовый Full HD+ IPS-дисплей с отверстием под фронтальную 13 Мп камеру, причем датчик камеры разместили в верхнем левом углу в отличие от Redmi Note 9 Pro, у которого селфи камера расположена по центру.

Новый «народный» смартфон получил процессор MediaTek Helio G85, при этом в основе Redmi Note 8 лежит чип Snapdragon 665.

По тестам Helio G85 на 21% мощнее чем Snapdragon 665, при этом чипы Snapdragon славятся большой стабильностью работы.

Под «капотом» смартфона еще установлена батарея на 5020 мАч, которую можно зарядить блоком питания мощностью 18 Вт.

Redmi Note 9 еще получил NFC, ИК-порт, а также слот для двух сим-карт и карты памяти. Сканер отпечатка пальца в новинке расположен на тыльной стороне ниже блока основной камеры.

Сама камера состоит из четырех модулей с основным объективом на 48 Мп. Продаваться Redmi Note 9 будет в версии 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Стоимость модификаций составит 200 и 250 долларов соответственно.

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